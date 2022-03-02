На площадке Минпромторга России состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина с представителями отрасли строительных материалов. В рамках встречи производители рассказали о текущей ситуации на рынке и выступили с предложениями по дальнейшей работе. Также на совещании участники обсудили меры поддержки предприятий отрасли строительных материалов в рамках готовящегося Правительством антикризисного плана.

В частности, обсуждалась необходимость увеличения авансирования платежей в адрес подрядчиков по госстройкам до 80-100%. Это позволит им по прямым формульным контрактам закупать строительные материалы напрямую у заводов и минимизировать количество посредников.

Также была отмечена необходимость дальнейшего развития и модернизации промышленности строительных материалов в целях увеличения мощности и расширения номенклатуры производства. При этом представители отрасли заверили, что на данный момент никакого дефицита стройматериалов нет, а при необходимости и наличии гарантий сбыта есть возможность расконсервировать ряд ранее остановленных мощностей. На сегодняшний день уже имеется достаточное количество инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия отрасли: в первую очередь, это льготные займы Фонда развития промышленности и субсидирование процентных ставок по кредитам.

Производители нерудных материалов подняли вопрос исчисления НДПИ при добыче природного камня, из-за чего налоговая нагрузка на отрасль выросла в несколько раз. Необходимость однозначного трактования объекта налогообложения в целях недопущения роста цен на щебень была поддержана обоими ФОИВами. Участники также обсудили целесообразность создания единой карты мест добычи полезных ископаемых, используемых в строительстве, на территории страны, а также возможность уменьшения избыточной нагрузки на производителей за счет снижения количества проверок контролирующих органов. Важной темой стал и пересмотр экологических требований по отдельным категориям производителей для оптимизации избыточных затрат бизнеса.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопрос моратория на существующие ограничения по осевой нагрузке транспорта. В настоящее время из-за них грузовой транспорт остаётся недозагружен, что существенно снижает эффективность логистики товаров разных категорий, в том числе стройматериалов. Участники также отметили общую позицию о необходимости совершенствования логистических процессов для уменьшения времени доставки грузов, общих издержек товаропроизводителей для исключения возможных локальных дефицитов строительных материалов на территории Российской Федерации.

В рамках встречи участники также обсудили меры дополнительной поддержки строительной отрасли и производителей материалов и оборудования, наладив такое взаимодействие в рамках созданной рабочей группы по импортозамещению. По итогам мероприятия представители промышленного производства и федеральных органов власти договорились на постоянной основе проводить подобные встречи для оперативного решения возникающих вопросов, что позволит наладить партнерские отношения и обеспечить отсутствие сбоев при реализации проектов.