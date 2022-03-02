Энергоснабжение столицы Северной Осетии станет надежнее

«Россети Северный Кавказ» проводят ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Левобережная» во Владикавказе.

Один из ключевых питающих центров столицы Северной Осетии эксплуатируется с 80-х годов. От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения порядка 40 социально значимых учреждений и более 96 тысяч жителей северо-западного района Владикавказа. Также от подстанции запитаны десятки многоэтажных жилых домов, строящихся в новом микрорайоне на окраине столицы республики, дворец спорта тхэквондо и ледовый дворец.



Работы будут проводиться специалистами Левобережной группы подстанций филиала «Севкавказэнерго» до конца марта. Среди основных мероприятий – ремонт силового трансформатора, выключателей, разъединителей, трансформаторов напряжения, а также техническое обслуживание оборудования подстанции. Комплекс мероприятий реализуется в рамках ремонтной кампании.



Своевременный ремонт снизит риск повреждения оборудования питающего центра и возникновения аварийных режимов в сети, повысив надежность электроснабжения потребителей в любое время года.