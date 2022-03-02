Итоги очного Совета директоров РусГидро

28 февраля 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

Совет директоров утвердил бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022 год, консолидированный бизнес-план и консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2022-2026 годы, а также принял к сведению бизнес-план и инвестиционную программу Общества на 2023-2026 годы.

Инвестпрограмма Группы в период 2022-2026 годов предполагает ввод более 2 700 МВт новой электрической мощности и более 2 900 Гкал/ч тепловой мощности.

В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации, инвестиционной программой предусмотрено финансирование следующих проектов: строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (1 и 2 этапы), а также расширение Нерюнгринской и Партизанской ГРЭС.

В период с 2022 по 2026 год Группа РусГидро планирует завершение строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, Усть-Среднеканской ГЭС, малых гидростанций: Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2, Черекской и др.

В инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2022-2026 годы предусмотрено финансирование мероприятий по строительству новой генерации, техническому перевооружению и реконструкции действующих объектов гидрогенерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования. В течение пяти лет будет обеспечен ввод 344,3 МВт электрической и 258 Гкал/ч тепловой дополнительной мощности без строительства новых объектов генерации.

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Совет директоров утвердил перечень и целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год и целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества, а также Положение о системе КПЭ ПАО «РусГидро» в новой редакции.