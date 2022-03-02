Жильцы сразу 3-х домов в 6-м микрорайоне Орска подсчитывают убытки. Люди в один миг лишились бытовой техники. Телевизоры, микроволновки и другие электроприборы оказались неисправны.

Причина — скачок напряжения. Все случилось 24 февраля. С крыши котельной МУП «ОПТС» упала глыба снега и оборвала электрический кабель. Как итог — короткое замыкание и вместо привычных 220 вольт в розетках орчан оказались все 380. И теперь главный вопрос: возместит ли кто-то ущерб?

Но обслуживающая компания ООО «ЖКО»» выдавать пострадавшим акты отказалась и заявила, что ответственность за случившееся не несет. С журналистами Вестирамы коммунальщики были тоже немногословны и давать какую-либо информацию отказались наотрез.

Жители домов по улице Огородной 27А и проезду Энтузиастов 5 и 11 уже написали не одно заявление, в том числе и в прокуратуру. Говорят сегодня разбирательство закрутилось сразу вокруг трех организаций: ЖКО, МУП ОПТС и Орских электрических сетей. Впрочем последние доложили: поврежденный участок им не принадлежит. А в администрации города предоставили ответ от подведомственного предприятия. Тепловые сети уверяют, что обрыв кабеля на котельной не мог спровоцировать перебои с электричеством в многоквартирных домах. По информации МУП «Орское предприятие тепловых сетей», этот кабель питает только центральный тепловой пункт (ЦТП) Орского предприятия тепловых сетей».

Однако, от повреждения этого кабеля все же пострадали десятки квартир. Вопрос о том, кто же возместит пострадавшим ущерб, по-прежнему остается открытым, да и акты о случившемся людям так никто и не выдал.