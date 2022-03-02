Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на размещение установки производства серы второй очереди в рамках строительства комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новошахтинский завод нефтепродуктов, построенный в 2009 году, вышел на проектную мощность 5,6 млн тонн в 2019-ом. Сырая нефть поступает на переработку по трубопроводу Транснефти «Суходольная – Родионовская».

В соответствии с проектной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза, установка производства серы является частью технологического цикла и расположена в производственной зоне предприятия – в составе строящегося комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов. Производственная мощность второй очереди установки серы составит 95 тыс. тонн в год.

Проектируемая площадка включает в себя комплекс объектов, обеспечивающих регенерацию насыщенного раствора амина, отпарку кислой воды, утилизацию сероводородсодержащего газа и иные технологические процессы.

В ходе работ, которые пройдут в границах АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», также планируется устройство технологических эстакад и железнодорожного пути необщего пользования №3, длиной 270 м.

Генеральный проектировщик – ООО «НЗНП ИНЖИНИРИНГ».

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области