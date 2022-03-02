Немецко-голландский системный оператор TenneT по итогам проведения закупочных процедур заключил контракт с консорциумом в составе McDermott, Global Energy Interconnection Research Institute (GEIRI)* и Electric Power Engineering (EPRI) на строительство преобразовательных подстанций (ППС), которые будут сооружены в море и на суше, в рамках проекта строительства высоковольтного соединения постоянного тока (hight-voltage direct current, HVDC) BorWin6.

Целью сооружения BorWin6 пропускной способностью 980 МВт и протяженностью 235 км (190 км будет проложено по морскому дну, 45 км – по суше) является присоединение к национальной энергосистеме ветропарков, сооруженных у побережья Боркума (Borkum), в Северном море, через шельфовую ППС BorWin kappa. Точка подключения BorWin6 к материковой энергосистеме – ППС в коммуне Бюттель (Büttel), расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

McDermott, специализирующаяся на инжиниринговых и строительных решениях для энергетического сектора, будет отвечать за проектирование, закупки, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию (engineering, procurement, construction, installation and commissioning services, EPCIC) шельфовой платформы для ППС, которую планируется разместить в 190 км от побережья, где глубина моря составляет до 40 м. GEIRI и EPRI будут отвечать за все электротехнические работы. Начало строительства платформенной ППС в море запланировано на середину 2023 г., ППС на суше − на 2024 г. Прокладку подземных кабелей на суше планируется осуществить в 2024 г. и 2025 г., а подводных кабелей – в 2025 г. и 2026 г. Проект соединения BorWin6 является пятым, наряду с BorWin 1, 2 ,3 и 5, проектом строительства HVDC соединения, реализуемым TenneT у побережья Боркума. Ввод в эксплуатацию соединения BorWin6 запланирован на 2027 г.

Официальный сайт TenneT

* Global Energy Interconnection Research Institute Europe GmbH (GEIRI Europe) специализируется на прикладных исследованиях технологий на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). GEIRI Europe является дочерней компанией пекинской компании Global Energy Interconnection Research Institute Co. Ltd., которая, в свою очередь, является дочерней компанией Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая. GEIRI Europe также специализируется на строительстве HDVC соединений и постоянно расширяет свое присутствие на европейском рынке.