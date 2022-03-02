Дорогие коллеги!

В период с 15 по 17 марта 2022 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» состоится 20-я Юбилейная международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2022».

Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» №А 503, павильон №1.

В рамках участия в выставке «ЦВЕТЛИТ» представит полный ассортимент выпускаемой продукции. Особое внимание на стенде завода заслуживают новинки производства – кабель силовой, в том числе огнестойкий, бронированный, сечением от 50 мм. кв. с жилами секторной формы, в медном и алюминиевом исполнении.

В 2021 году «ЦВЕТЛИТ» ввел в эксплуатацию новый цех, оснащенный оборудованием, которое позволило не только расширить линейку выпускаемых сечений, но и увеличить мощности завода на востребованную на рынке продукцию – провода СИП, провода установочные ПуГВ, гибкие кабели КГ, КГТП и другие.

Более подробную информацию о продукции завода можно будет получить на нашем стенде.

Будем рады видеть Вас в числе наших гостей на выставке!