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История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
2 марта 2022, 17:53
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ, Cabex
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Дорогие коллеги!
В период с 15 по 17 марта 2022 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» состоится 20-я Юбилейная международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2022».
Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» №А 503, павильон №1.
В рамках участия в выставке «ЦВЕТЛИТ» представит полный ассортимент выпускаемой продукции. Особое внимание на стенде завода заслуживают новинки производства – кабель силовой, в том числе огнестойкий, бронированный, сечением от 50 мм. кв. с жилами секторной формы, в медном и алюминиевом исполнении.
В 2021 году «ЦВЕТЛИТ» ввел в эксплуатацию новый цех, оснащенный оборудованием, которое позволило не только расширить линейку выпускаемых сечений, но и увеличить мощности завода на востребованную на рынке продукцию – провода СИП, провода установочные ПуГВ, гибкие кабели КГ, КГТП и другие.
Более подробную информацию о продукции завода можно будет получить на нашем стенде.
Будем рады видеть Вас в числе наших гостей на выставке!
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