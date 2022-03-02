Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки на пересечении автодороги А-107 «Московское малое кольцо» и А-113 Центральной кольцевой автодороги в Одинцовском районе Московской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113, запуск движения по всей протяженности которой был дан в 2021 году, проходит по территории Новой Москвы и Московской области на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка»). Общая длина скоростной платной магистрали – 336,4 км. Сегодня госкомпания «Автодор» продолжает работы по развитию ЦКАД и расшивке узких мест на пятом пусковом комплексе для увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство транспортной развязки, которая позволит ликвидировать пересечение в одном уровне со светофорным регулированием между автодорогой А-107 и ЦКАД-5.

Размещение автомобильного путепровода длиной 59,8 м предполагается на ПК 304 пускового комплекса №5 Центральной автомобильной дороги А-113, которое включает строительство разворотной петли, расположенной над А-113 в Одинцовском районе Московской области. Проект также предусматривает строительство пешеходного перехода длиной 35,62 м. Строительство пройдет в два этапа.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

Генеральный проектировщик – АО «СОЮЗДОРПРОЕКТ».

Фото: Автодор