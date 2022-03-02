Более 5,4 млрд рублей в ближайшие два года направят на обновление дорог и мостов Сегежского района Республики Карелия. Будет полностью приведена в порядок дорога от трассы "Кола" через поселок Надвоицы в Сегежу, об этом в среду сообщает пресс-служба главы республики.

"К вопросу приведения в нормативное состояние дорог и мостов Сегежского района подойдут комплексно. В 2022 и 2023 годах на эти цели привлекут средства разных источников на общую сумму свыше 5,4 млрд рублей. Ключевым направлением в этой работе является дорожная коммуникация с Надвоицами. Это важно не только для местных жителей, но и для промышленной зоны поселка", - говорится в сообщении.

В ближайшие два года здесь также реконструируют два аварийных моста, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" полностью заменят асфальтовое покрытие.

"Развитие поселка связано с решением серьезных структурных вопросов. В первую очередь, это дорога. Дальше это газификация, расселение аварийного жилья, проектирование и строительство новой котельной. Дороги начинаем строить, мосты ремонтировать. Газ к 2025 году должен подойти. Комплексное решение этих вопросов придаст импульс развитию Надвоиц", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, чьи слова приводятся в сообщении.

Ремонт коснется и ряда муниципальных дорог в районе, также будет приведен в порядок мост в поселке Черный Порог. Кроме того, в ноябре 2022 года планируется сдача начального участка дороги от трассы "Кола" до госграницы, где сейчас идут работы.