В Кировской области отремонтируют мост через реку Вятку

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста, расположенного на автомобильной дороге Р-243 в Слободском районе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Многопролетный железобетонный мост протяженностью 404,11 м пересекает реку Вятку на км 642+940 автомобильной дороги в центре города Слободской. Сооружение было построено Мостопоездом №401 Мостостроя №4 Минтрансстроя СССР и принято в эксплуатацию в 1966 году. Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт моста вместе с подходами, общая длина которых составляет 460 м.

В случае моста запланирован капитальный ремонт без сохранения прежних конструкций сооружения, но с сохранением его местоположения и трассы дороги. Пролетные строения полностью заменят на сталежелезобетонные, ширину тротуара увеличат до 1,5 м, а общая ширина моста при этом достигнет 14,6 м.

На время демонтажа, строительства опор и пролетных строений для обеспечения бесперебойного движения транспорта в пяти метрах выше по течению реки возведут временный мост.

Проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ». Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства.

Фото: ФКУ Упрдор «Прикамье»