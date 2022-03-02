RusCable Insider #259 - кабель Expert Class®
История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
2 марта 2022, 15:59
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Специалисты компании подробно расскажут о предприятии, продемонстрируют образцы не только традиционной, но и инновационной кабельно-проводниковой продукции, а также дадут детальную информацию о производстве ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».
Будем рады видеть Вас с 15 по 17 марта 2022 года в г. Москве по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.
Для бесплатного посещения выставки используйте при регистрации промокод: emcabel22.
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