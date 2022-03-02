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"ЭМ-КАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции "Cabex-2022"

ЭМ-КАБЕЛЬ приглашает посетить свой стенд на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2022

2 марта 2022, 15:59
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Новости компании

Специалисты компании подробно расскажут о предприятии, продемонстрируют образцы не только традиционной, но и инновационной кабельно-проводниковой продукции, а также дадут детальную информацию о производстве ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

Будем рады видеть Вас с 15 по 17 марта 2022 года в г. Москве по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Для бесплатного посещения выставки используйте при регистрации промокод: emcabel22.

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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