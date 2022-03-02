Специалисты компании подробно расскажут о предприятии, продемонстрируют образцы не только традиционной, но и инновационной кабельно-проводниковой продукции, а также дадут детальную информацию о производстве ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

Будем рады видеть Вас с 15 по 17 марта 2022 года в г. Москве по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Для бесплатного посещения выставки используйте при регистрации промокод: emcabel22.