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Рабочая встреча Александра Новака с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

Обсуждался экономический потенциал Ставрополья, в том числе развитие туристической отрасли, промышленности, энергетики.

Заместитель Председателя Правительства, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак провёл встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В ходе беседы обсуждалось исполнение планов, закреплённых в модели социально-экономического развития Ставрополья, ход работ над поручениями Правительства, а также реализация государственных программ в регионе.

«У Ставропольского края есть огромный потенциал. Это возможности в сфере промышленности, производства химической продукции и удобрений. Безусловно, очень важное направление – курорты, которые являются настоящей достопримечательностью Ставрополья. Особое внимание здесь должно уделяться туристическому кластеру», – отметил Александр Новак.

В ходе встречи также обсуждались планы региона по инвестициям до 2024 года. Ставропольский край постепенно наращивает инвестиционный потенциал – в 2021 году в новые проекты здесь было инвестировано около 10 млрд рублей. Одновременно на исполнение национальных проектов было потрачено порядка 14 млрд рублей, в настоящий момент на территории Ставрополья реализуется 11 из 14 нацпроектов.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, на курортах края до 2030 года планируется реализация более 45 крупных коммерческих инвестиционных проектов по строительству санаториев и гостиниц общей ёмкостью номерного фонда более 22 тыс. мест. В целом действующая модель экономического развития Ставропольского края включает в себя проекты в сфере зелёной энергетики, производства удобрений, агропромышленности, развития курортных зон. Было отмечено, что базовым условием для осуществления этих планов является обеспечение площадок необходимой коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктурой – необходимо реконструировать или построить 24 подобных объекта. Реализация части этих проектов должна быть начата уже в 2023 году. Глава Ставрополья предложил реализовать эти инфраструктурные проекты с участием федерального центра, в том числе с использованием различных механизмов поддержки. По поручению Александра Новака инициатива будет проработана Правительством.

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Источник: government.ru

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