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Аэропорт Грозного получил положительное заключение на строительство аэровокзала

Аэропорт Грозного получил положительное заключение на строительство аэровокзала

3 марта 2022, 17:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Проект строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Грозного получил положительное заключение государственной экспертизы. В соответствии с проектной объем пассажирских перевозок составит более 1 млн в год.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Грозный (Северный). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Реконструкция аэропорта проводится в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации на период до 2024 года", - сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

В соответствии с проектной документацией планируется строительство новых сооружений аэровокзального комплекса, расположенных на свободной от застройки западной части территории аэропорта. Финансирование будет осуществляться с привлечением средств инвесторов.

"В рамках реализации проекта предусмотрено строительство здания аэровокзала общей площадью 40,045 тыс. кв. м, а также здания службы наземного обслуживания воздушных судов, блочно-модульной котельной, насосной станции, трансформаторной подстанции и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций для обеспечения работы пассажирского терминала. В составе комплекса планируется размещение привокзальной площади, стоянки легкового транспорта, а также устройство автомобильных проездов", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Грозный (Северный) имени А.-Х. Кадырова в 2021 году обслужил почти 714 тыс. человек, что является для него рекордом. Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется по государственной программе РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей.

Фото: grozny-inform.ru

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Источник: ТАСС

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