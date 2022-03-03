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Игорь Маковский: бесперебойное электроснабжение потребителей - наш вклад в достижение общегосударственных целей

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский по итогам заседания Штаба по вопросам бесперебойного энергоснабжения приграничных территорий совершает рабочую поездку в юго-западные регионы страны.

В рамках контроля исполнения решений Штаба руководитель энергокомпаний проверяет работу РЭС на территориях Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей. Запланированы осмотры ключевых объектов электросетевого комплекса, проведение встреч с коллективами филиалов и главами муниципальных образований.

Начальники приграничных РЭС докладывают Игорю Маковскому об исполнении поставленных задач: обеспечении необходимыми ресурсами, работоспособности объектов и оборудования, а также безопасности работы персонала в рамках режима ЧС, введенного в ряде областей.

«Выполнение нашей основной задачи по обеспечению надежного электроснабжения – это вклад в достижение общегосударственных целей. Задача поставлена, принята и будет выполнена безусловно, точно и в срок. Энергетики обязуются обеспечить всех потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» электроэнергией в любых условиях. Так было всегда, так будет и в будущем, несмотря ни на какие внешние обстоятельства», - заключил Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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