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3 марта 2022, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2022 года составило 8542,7 млн кВт•ч, что на 3,8 % меньше, чем за тот же месяц годом ранее.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года составила 9894,4 млн кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в феврале 2021 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5057,2 млн кВт•ч, что на 2,2 % меньше, чем в феврале 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2022 года составила 999,3 млн кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в феврале прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2022 года выработано 2972,2 млн кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2022 года выработали 864,2 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше, чем в феврале прошлого года.
Данные за февраль 2022 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2021 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2021 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
552,4
|
-12,1
|
631,3
|
-10,2
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
620,2
|
2,5
|
426,7
|
-0,8
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
409,6
|
-13,3
|
724,8
|
-3,3
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1608,7
|
6,5
|
1055,1
|
-2,9
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
876,5
|
-2,8
|
766,6
|
-4,5
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5656,3
|
-3,1
|
4336,2
|
-3,1
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
168,4
|
-8,5
|
398,9
|
-3,4
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
2,2
|
19,3
|
202,9
|
-6,0
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2022 года составило 18187,5 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период 2021 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за январь – февраль 2022 года составила 20654,5 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 10846,2 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в январе – феврале 2021 года. Выработка ГЭС с января по февраль 2022 года составила 2128,8 млн кВт•ч, что на 4,8 % меньше, чем за такой же период 2021 года. АЭС с начала 2022 года выработано 5841,8 млн кВт•ч, что на 6,0 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года. ТЭС ПП с января по февраль 2022 года выработали 1834,5 млн кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем за такой же период 2021 года.
Данные за два месяца 2022 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2021 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2021 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
1187,5
|
-8,0
|
1357,2
|
-6,8
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
1292,3
|
1,9
|
899,5
|
1,3
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
887,1
|
-11,6
|
1551,1
|
0,8
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
3405,6
|
8,1
|
2240,3
|
-1,5
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
1871,9
|
-0,5
|
1636,7
|
-1,9
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
11587,2
|
-2,0
|
9203,7
|
1,2
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
396,4
|
14,4
|
861,5
|
2,0
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
26,4
|
73,9
|
437,6
|
-0,6
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).
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