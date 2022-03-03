 
Модернизация

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года уменьшилось на 3,8% по сравнению c февралем 2021 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года уменьшилось на 3,8% по сравнению c февралем 2021 года

3 марта 2022, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 8 мин
318

По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2022 года составило 8542,7 млн кВт•ч, что на 3,8 % меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года составила 9894,4 млн кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в феврале 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5057,2 млн кВт•ч, что на 2,2 % меньше, чем в феврале 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2022 года составила 999,3 млн кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в феврале прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2022 года выработано 2972,2 млн кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2022 года выработали 864,2 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2021 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2021 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

552,4

-12,1

631,3

-10,2

Калининградская область (Балтийское РДУ)

620,2

2,5

426,7

-0,8

Республика Карелия (Карельское РДУ)

409,6

-13,3

724,8

-3,3

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1608,7

6,5

1055,1

-2,9

Республика Коми

(Коми РДУ)

876,5

-2,8

766,6

-4,5

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

5656,3

-3,1

4336,2

-3,1

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

168,4

-8,5

398,9

-3,4

Псковская область (Новгородское РДУ)

2,2

19,3

202,9

-6,0

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2022 года составило 18187,5 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за январь – февраль 2022 года составила 20654,5 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 10846,2 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в январе – феврале 2021 года. Выработка ГЭС с января по февраль 2022 года составила 2128,8 млн кВт•ч, что на 4,8 % меньше, чем за такой же период 2021 года. АЭС с начала 2022 года выработано 5841,8 млн кВт•ч, что на 6,0 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года. ТЭС ПП с января по февраль 2022 года выработали 1834,5 млн кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за два месяца 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2021 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2021 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

1187,5

-8,0

1357,2

-6,8

Калининградская область (Балтийское РДУ)

1292,3

1,9

899,5

1,3

Республика Карелия (Карельское РДУ)

887,1

-11,6

1551,1

0,8

Мурманская область

(Кольское РДУ)

3405,6

8,1

2240,3

-1,5

Республика Коми

(Коми РДУ)

1871,9

-0,5

1636,7

-1,9

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

11587,2

-2,0

9203,7

1,2

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

396,4

14,4

861,5

2,0

Псковская область (Новгородское РДУ)

26,4

73,9

437,6

-0,6

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
04.03.2022
"Россети Ленэнерго" и "Центр развития и поддержки предпринимательства" заключили соглашение о сотруд...
В Приволжских электрических сетях введена в эксплуатацию ПС 35 кВ Ковалинская 04.03.2022
В Приволжских электрических сетях введена в эксплуатацию ПС 35 кВ Ковалинская
Энергетики повысили надежность электроснабжения коренных малочисленных народов Севера 03.03.2022
Энергетики повысили надежность электроснабжения коренных малочисленных народов Севера
Игорь Маковский: бесперебойное электроснабжение потребителей - наш вклад в достижение общегосударств... 03.03.2022
Игорь Маковский: бесперебойное электроснабжение потребителей - наш вклад в достижение общегосударств...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно