По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2022 года составило 8542,7 млн кВт•ч, что на 3,8 % меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года составила 9894,4 млн кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в феврале 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5057,2 млн кВт•ч, что на 2,2 % меньше, чем в феврале 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2022 года составила 999,3 млн кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в феврале прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2022 года выработано 2972,2 млн кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2022 года выработали 864,2 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 552,4 -12,1 631,3 -10,2 Калининградская область (Балтийское РДУ) 620,2 2,5 426,7 -0,8 Республика Карелия (Карельское РДУ) 409,6 -13,3 724,8 -3,3 Мурманская область (Кольское РДУ) 1608,7 6,5 1055,1 -2,9 Республика Коми (Коми РДУ) 876,5 -2,8 766,6 -4,5 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5656,3 -3,1 4336,2 -3,1 Новгородская область (Новгородское РДУ) 168,4 -8,5 398,9 -3,4 Псковская область (Новгородское РДУ) 2,2 19,3 202,9 -6,0

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2022 года составило 18187,5 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за январь – февраль 2022 года составила 20654,5 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 10846,2 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в январе – феврале 2021 года. Выработка ГЭС с января по февраль 2022 года составила 2128,8 млн кВт•ч, что на 4,8 % меньше, чем за такой же период 2021 года. АЭС с начала 2022 года выработано 5841,8 млн кВт•ч, что на 6,0 % меньше, чем за первые два месяца 2021 года. ТЭС ПП с января по февраль 2022 года выработали 1834,5 млн кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за два месяца 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 1187,5 -8,0 1357,2 -6,8 Калининградская область (Балтийское РДУ) 1292,3 1,9 899,5 1,3 Республика Карелия (Карельское РДУ) 887,1 -11,6 1551,1 0,8 Мурманская область (Кольское РДУ) 3405,6 8,1 2240,3 -1,5 Республика Коми (Коми РДУ) 1871,9 -0,5 1636,7 -1,9 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 11587,2 -2,0 9203,7 1,2 Новгородская область (Новгородское РДУ) 396,4 14,4 861,5 2,0 Псковская область (Новгородское РДУ) 26,4 73,9 437,6 -0,6

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).