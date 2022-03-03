Первые восемь километров подъезда к селу Нуринск в Могойтуйском районе Забайкальского края капитально отремонтируют к октябрю этого года, сообщает RosTender.info.

На участке длиной в 7,8 км обновят земляное полотно, дорожную одежду, пересечения, примыкания, искусственные сооружения, а также обустроят дорогу тротуаром, сигнальными столбиками и дорожными знаками.

Служба единого заказчика Забайкальского края проводит тендер на капитальный ремонт, заявки на участие принимаются до 18 марта. С подрядной организацией заключат контракт на 177 млн рублей.

