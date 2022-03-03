 
Контракты

Участок подъезда к Нуринску капитально отремонтируют за 177 миллионов

Участок подъезда к Нуринску капитально отремонтируют за 177 миллионов

3 марта 2022, 17:48
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Первые восемь километров подъезда к селу Нуринск в Могойтуйском районе Забайкальского края капитально отремонтируют к октябрю этого года, сообщает RosTender.info.

На участке длиной в 7,8 км обновят земляное полотно, дорожную одежду, пересечения, примыкания, искусственные сооружения, а также обустроят дорогу тротуаром, сигнальными столбиками и дорожными знаками.

Служба единого заказчика Забайкальского края проводит тендер на капитальный ремонт, заявки на участие принимаются до 18 марта. С подрядной организацией заключат контракт на 177 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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