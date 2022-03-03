Речь идет об участке от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной в столице республики.

В апреле 2022 года дорожники приступят к расширению земляного полотна, замене и усилению дорожной одежды с устройством верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Отремонтируют 67 пересечений и примыканий, устроят дополнительные переходно-скоростные полосы и восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей. Кроме того, проведут работы по обновлению обочин и уполаживанию откосов насыпи.

— Наша приоритетная задача — не только увеличить пропускную способность отрезка, но и обеспечить высокий уровень безопасности участников дорожного движения. Поэтому встречные потоки транспорта разделим тросовым ограждением и построим более 7 км линий электроосвещения для комфортного вождения в ночное время, — сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Для жителей Черкесска и аула Псыж устроят почти 6,5 км пешеходных дорожек шириной 2 м с асфальтобетонным покрытием, бортовыми камнями и перильным ограждением. Оборудуют восемь автобусных остановок с посадочными площадками и автопальонами, а также два пешеходных светофора с кнопкой вызова. В Псыже устроят более 300 м низовых удерживающих стен из монолитного железобетона в целях защиты насыпи дороги от обвала в условиях плотной жилой застройки. Во избежание размывов элементов дороги устроят поверхностный водоотвод закрытого типа с установкой смотровых колодцев, а также девять труб. Экологическую безопасность водоемов обеспечат очистные сооружения: сточные воды будут попадать в окружающую среду только после фильтрации.

Помимо этого, в ходе работ установят почти 3 км краевого барьерного ограждения, более 750 новых дорожных знаков и направляющие устройства. Модернизуют один существующий светофорный объект и установят девять новых, а также нанесут разметку светоотражающим термопластиком.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце октября 2024 года. Напомним, что соседний 14-километровый отрезок этой дороги (с 37 по 51 км) от моста через Смертную балку до съезда в Садовое перевели в четырехполосное исполнение в прошлом году.

Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Черкесску соединяет Карачаево-Черкесскую Республику со Ставропольским краем с выходом на основное направление Р-217 «Кавказ». Общая протяженность дороги I и II категории составляет 63 км. После завершения капитального ремонта 26 из 36 км данной автодороги на территории республики станут четырехполосными.