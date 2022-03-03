На Красноярском экономическом форуме председатель Правительства края Юрий Лапшин и директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Олег Драчук подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию инфраструктурных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории Красноярского края.

«В целом тема цифровизации в нашей стране достаточно актуальна, учитывая, что глава государства отнёс её к числу важнейших национальных целей. Губернатор края также сформулировал перед нами широкий спектр задач по цифровой трансформации, включая обеспечение широкополосным интернетом всех социально значимых объектов в крае. При участии компании «ЭР-Телеком холдинг» такая работа уже проводилась, благодаря её усилиям более 2400 объектов были подключены к интернету. Но есть и задачи более широкого профиля, комплексные – по созданию технопарка и крупных проектов в IT-сфере. Компания намерена продолжить работу в крае и активно реализовывать инициативные проекты. Мы со своей стороны готовы этому способствовать», – отметил председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Стороны планируют развивать инновационные проекты, направленные на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры края, создавать условия для благоприятного развития инвестиционной деятельности на территории региона, развивать научно-техническое сотрудничество и обеспечивать информационный обмен.

«Среди приоритетных направлений нашего сотрудничества – развитие инновационных сервисов для населения, бизнеса и органов власти, разработка и реализация инвестиционных проектов по строительству точек доступа к Wi-Fi в общественных местах, тестирование на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений нашего холдинга. В течение последних трех лет наша компания сотрудничала с регионом по реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Считаю, что наш опыт работы может быть полезен краю и в других проектах. Мы готовы делиться своими знаниями и успешными кейсами в создании ИКТ-инфраструктуры», – прокомментировал Олег Драчук, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг».

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). По основным показателям входит в топ-5 крупнейших телеком-компаний России.