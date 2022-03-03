Работники «Россети Тюмень» завершили техническое обслуживание и ремонт питающего центра на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На подстанции 110 кВ «Игрим» проведен комплекс мероприятий для поддержания стабильного функционирования энергооборудования. Это увеличило надежность электроснабжения жителей Березовского района, среди которых более 6 тысяч – коренные малочисленные народы Севера - ханты, манси, ненцы и коми-зыряне.

Особое внимание при проведении работ энергетики уделили ключевому оборудованию центра питания. Специалисты «Россети Тюмень» выполнили техническое обслуживание восьми элегазовых выключателей 110 кВ и текущий ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 32 МВА. Энергообъект расположен в труднодоступной местности, добраться до него по земле можно только в зимнее время года. В связи с этим доставка персонала и технологического оборудования осуществлялась по зимнику.

Своевременное проведение работ на подстанции позволило «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения более 15,5 тысяч жителей 9 населенных пунктов Крайнего Севера, а также социально-значимых учреждений - школ, детских садов, больниц - и ряда промышленных потребителей, в числе которых «Газпром трансгаз Югорск».

Березовский район ХМАО-Югры является местом открытия первой залежи углеводородов на территории Западной Сибири. Газовый фонтан 1953 года в поселке Березово дал мощный импульс радикальной перестройке последовательности, географического размещения и масштабов поисковых работ в этом местности. В 1960-х годах здесь были открыты Пунгинское, Северо-Игримское и Южно-Игримское месторождения, что позволило начать строительство газопровода Игрим-Серов.