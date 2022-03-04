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Американская Alcoa прекращает продажу сырья для производства алюминия в Россию и закупки из РФ

Американская Alcoa прекращает продажу сырья для производства алюминия в Россию и закупки из РФ

4 марта 2022, 17:36
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮМИНИЙ, САНКЦИИ, Alcoa
Отрасль: Металлургия 
Источник: ИА "Финмаркет"

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Американская Alcoa прекращает продажу сырья для производства алюминия в Россию и закупку у российских производителей сырья для выплавки этого металла на своих заводах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам.

Решение принято на фоне конфликта на Украине. "После тщательного рассмотрения мы решили, что пора действовать", - говорится в письме главы компании Роя Харви.

Alcoa поставляет в Россию бокситы и глинозем, основные компоненты для выпуска алюминия. В письме не раскрывается общий объем продаж компании российским клиентам.

Генеральный директор Alcoa Рой Харви во время конференции для инвесторов во вторник охарактеризовал бизнес компании в России как "относительно небольшой и несущественный" для общего объема продаж.

По мнению Харви, последствием ситуации в Украине может быть сокращение поставок алюминия и глинозема в Европу и США, которое может произойти в результате ввода санкций против российских алюминиевых компаний или нарушения цепочек поставок.

Ранее "Русал" временно оставил работу Николаевского глиноземного завода. Отгрузки глинозема из порта Николаева также приостановлены, сообщает консалтинговая фирма Wood Mackenzie.

На фоне конфликта на Украине цены на алюминий получили дополнительный импульс для роста. Еще до появления этого фактора росту цен на металл способствовали повышенный спрос, дефицитное состояние рынка и рост затрат на электроэнергию. Цена алюминия на LME выросла на 35% с начала года и составляет сейчас $3800 за тонну.

"Русал" покрывает около 20% своих потребностей в глиноземе и бокситах за счет покупки у сторонних компаний, пояснил глава аналитической группы по горнодобывающему и металлургическому сектору "Ренессанс Капитала" Борис Синицын. Несмотря на полную обеспеченность глиноземом, потоки компании устроены так, что глинозем продается в месте производства, а потом отдельно закупается на рынке для сибирских заводов. Доля Alcoa в этих операциях не раскрывалась. В пользу того, что объемы этих операций могут быть незначительными, говорит то, что Alcoa не является партнером "Русала" по производству сырья для алюминия, в отличие от Rio Tinto, сказал Синицын.

 

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Источник: ИА "Финмаркет"

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