Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Министром промышленности Республики Беларусь Петром Пархомчиком. В ходе встречи стороны обсудили текущее торгово-экономическое сотрудничество между странами.

В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 34% и составил 38,4 млрд долл. США. Экспорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 42,7%, а импорт белорусских товаров также показал рост, прибавив 24%. При этом Беларусь традиционно входит в пятерку основных торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ. В свою очередь, доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии по итогам 2021 года составила 49%. Ключевые статьи российского экспорта в Беларусь представлены технологичными товарами: машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и т.д.

Отдельно стороны обсудили подготовку предстоящей выставки продукции машиностроительных предприятий, которая будет приурочена ко Дню единения народов России и Беларуси и пройдет в период с 31 марта по 14 апреля 2022 года на ВДНХ. Целый ряд российских и белорусских предприятий представят свою продукцию. Кроме того, Беларусь готовится к участию в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоится в Ташкенте (Узбекистан) 25-27 апреля 2022 года.