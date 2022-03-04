Условия работы оборудования в горнодобывающей промышленности и при прокладке туннелей являются одними из самых сложных и требуют самых строгих стандартов безопасности для снижения возможных рисков. Необходимо объединение опыта и знаний для создания и разработки стандартов безопасности и качества с чрезвычайно подробными нормативными требованиями для применения при производстве, поставках и прокладке кабелей – всё это жизненно важно для обеспечения эксплуатационной безопасности и оптимизации и совершенствования производства.

Шахтные кабели подвергаются воздействию самых разнообразных неблагоприятных условий эксплуатации. Следовательно, эти высокопрочные кабели специального назначения должны соответствовать действующим стандартам качества, для того чтобы выдерживать длительный срок эксплуатации при поддержании высочайших уровней безопасности горнодобывающих операций – для электропитания, управления и мониторинга тяжёлого промышленного оборудования. Для достижения такого уровня качества кабельных изделий требуются годы опыта и знаний в области кабельного производства и горнодобывающей промышленности.

Турецкая компания Üntel Kablo производит шахтные кабели в соответствии с ведущими международными стандартами качества на протяжении более 30 лет. Её продукция используется всё это время без каких-либо нарушений или сбоев при выполнении операций по добыче полезных ископаемых по всему миру.

Кабели для горнодобывающей промышленности компании Üntel Kablo разрабатываются, производятся и сертифицируются в соответствии со следующими известными международными стандартами и спецификациями:

Немецкие стандарты; DIN VDE 0250-812&813

Британские стандарты; BS6708

Австралийские стандарты – новозеландские стандарты; AS/NZS 1802 и AS/NZS 2802

Южноафриканские стандарты; SANS 1520-1&2

Спецификации турецкого угледобывающего предприятия (Turkish Hard Coal Enterprise); MGM-101, MGM-109, MGM-110, MGM-111, MGM-112, MGM-115 и MGM-118

Компания Üntel Kablo обладает возможностями и ноу-хау для производства кабелей для горнодобывающей промышленности и прокладки туннелей в соответствии с любыми стандартами, не включёнными в настоящее время в её каталог, а также любых других специальных кабелей под конкретный заказ. Компания предоставляет кабели для всех видов деятельности в горнодобывающей отрасли, включая использование наземного, подземного, тяжелого оборудования и техники, а также шахтную инфраструктуру.

Кабели компании Üntel Kablo обеспечивают потребителям следующие преимущества:

отвечают требованиям соответствующих стандартов или спецификаций предназначены для эксплуатации в тяжёлых условиях обладают необходимой гибкостью и простотой в прокладке и монтаже обладают свойствами, обеспечивающими нераспространение горения устойчивы к воздействию нефти, масел, воды и солнечных лучей обладают стойкостью к разрыву, раздавливанию и истиранию

Шахтные кабели компании Üntel Kablo могут работать при температуре окружающей среды в диапазоне от -40°C до +80°C и рассчитаны на рабочую температуру +90°C.

Чрезвычайно важно также не превышать рекомендуемые расчётные пределы, такие как рабочее напряжение, допустимая токовая нагрузка, усилие протягивания при прокладке, предельно допустимые температуры и т.д. для сохранения максимально возможного срока службы кабелей.

В настоящее время компания Üntel Kablo экспортирует кабели в более чем 70 стран на 6 континентах, при этом 60% её производственных мощностей ориентированы на эти рынки. Кабельная продукция компании сертифицирована на соответствие более чем 250 международным стандартам.