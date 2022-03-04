RusCable Insider #259 - кабель Expert Class®
История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
4 марта 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
В ассортименте коробок монтажных для открытой установки IEK® появились новинки — коробки монтажные с откидной крышкой IEK® на 7 и 8 гермовводов.
Крышка коробки откидывается и при этом остается на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Плотное закрывание крышки защелкиванием возможно без использования инструментов. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. В комплект поставки входят ступенчатые сальники (гермовводы) для присоединения гофрированных и гладких труб.
Преимущества коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®
Технические характеристики коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter