В ассортименте коробок монтажных для открытой установки IEK® появились новинки — коробки монтажные с откидной крышкой IEK® на 7 и 8 гермовводов.

Крышка коробки откидывается и при этом остается на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Плотное закрывание крышки защелкиванием возможно без использования инструментов. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. В комплект поставки входят ступенчатые сальники (гермовводы) для присоединения гофрированных и гладких труб.

Преимущества коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®

Плотный механизм защелкивания.

Универсальные посадочные места для клеммных колодок.

Пластик высокого качества.

Технические характеристики коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®