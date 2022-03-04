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Коробки монтажные IEK® для открытой проводки с откидной крышкой – простой монтаж и степень защиты IP54

Коробки монтажные IEK® для открытой проводки с откидной крышкой – простой монтаж и степень защиты IP54

4 марта 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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В ассортименте коробок монтажных для открытой установки IEK® появились новинки — коробки монтажные с откидной крышкой IEK® на 7 и 8 гермовводов.

Крышка коробки откидывается и при этом остается на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Плотное закрывание крышки защелкиванием возможно без использования инструментов. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. В комплект поставки входят ступенчатые сальники (гермовводы) для присоединения гофрированных и гладких труб.

Преимущества коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®

  • Плотный механизм защелкивания.
  • Универсальные посадочные места для клеммных колодок.
  • Пластик высокого качества.

Технические характеристики коробок монтажных для открытой установки с откидной крышкой IEK®

  • Исполнение: 7 гермовводов, 8 гермовводов.
  • Размерный ряд: 80×80×50 мм, 100×100×50 мм.
  • Степень защиты: IP54.
  • Гермовводы в комплекте.

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Источник: Группа компаний IEK

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