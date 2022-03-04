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4 марта 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: КЭФ-2022, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Металлургия Горнодобывающая промышленность
Источник: kef-2022.ru
На Красноярском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Краснокаменской горно-перерабатывающей компанией.
Инвестиционный проект «Строительство Красноярского горно-обогатительного комбината в Курагинском районе Красноярского края», предполагает создание горно-обогатительного комбината полного цикла на базе действующих месторождений железной руды – Ирбинского, Бурлукского и Изыгского. Суммарные запасы железной руды оцениваются в 35 млн тонн.
Инвестором проекта выступает ООО «Краснокаменская ГПК».
Предприятие имеет высокую степень готовности для первого этапа – добычи первичного железорудного концентрата. В наличии участок добычи с готовой инфраструктурой, действующими лицензиями и готовым проектом разработки месторождений.
На начальном этапе реализации проекта планируется модернизировать цех грубого дробления и запустить добычу железной руды объемом 1,6 млн тонн в год. Далее, строительство цеха мокрого обогащения и хвостового хозяйства объемом производства до 1,3 млн тонн в год. Первичный концентрат будет реализовываться на российском рынке и экспортироваться в Китай. Планируемый объем инвестиций составляет 2 миллиарда 153 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 322.
Инициатором проекта выступает группа компаний «СибСульфур», одна из крупнейших в России частных компаний по маркетингу побочных продуктов, получаемых при нефте- и газопереработке, а также один из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири.
Алексей Носков, директор ООО «Краснокаменская ГПК»:
«Данный проект предполагает возобновление производства по добыче и переработке железной руды на базе Ирбинского рудника в Курагинском районе Красноярского края. Надеемся, что данное соглашение будет способствовать ускорению темпов реализации большого и нужного проекта».
Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорация развития Енисейской Сибири:
«Это очень серьезная инициатива, добывающая отрасль сейчас будет подвержена изменениям, которые откроют нам новые рынки и возможности, увеличат спрос на эту продукцию. Мы не можем повлиять на глобальную экономическую ситуацию, но мы способны оказать максимальное содействие в сопровождении этого инвестиционного проекта, чтобы в самые короткие сроки этому проекту была дана жизнь».
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