На Красноярском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Краснокаменской горно-перерабатывающей компанией.

Инвестиционный проект «Строительство Красноярского горно-обогатительного комбината в Курагинском районе Красноярского края», предполагает создание горно-обогатительного комбината полного цикла на базе действующих месторождений железной руды – Ирбинского, Бурлукского и Изыгского. Суммарные запасы железной руды оцениваются в 35 млн тонн.

Инвестором проекта выступает ООО «Краснокаменская ГПК».

Предприятие имеет высокую степень готовности для первого этапа – добычи первичного железорудного концентрата. В наличии участок добычи с готовой инфраструктурой, действующими лицензиями и готовым проектом разработки месторождений.

На начальном этапе реализации проекта планируется модернизировать цех грубого дробления и запустить добычу железной руды объемом 1,6 млн тонн в год. Далее, строительство цеха мокрого обогащения и хвостового хозяйства объемом производства до 1,3 млн тонн в год. Первичный концентрат будет реализовываться на российском рынке и экспортироваться в Китай. Планируемый объем инвестиций составляет 2 миллиарда 153 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 322.

Инициатором проекта выступает группа компаний «СибСульфур», одна из крупнейших в России частных компаний по маркетингу побочных продуктов, получаемых при нефте- и газопереработке, а также один из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири.

Алексей Носков, директор ООО «Краснокаменская ГПК»:

«Данный проект предполагает возобновление производства по добыче и переработке железной руды на базе Ирбинского рудника в Курагинском районе Красноярского края. Надеемся, что данное соглашение будет способствовать ускорению темпов реализации большого и нужного проекта».

Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорация развития Енисейской Сибири: