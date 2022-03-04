 
Контракты

Новую поликлинику в Волгограде построят за 1,6 млрд рублей

Новую поликлинику в Волгограде построят за 1,6 млрд рублей

4 марта 2022, 17:24
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: novostivolgograda.ru

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Региональное управление капитального строительства объявило электронный аукцион на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новой поликлиники при больнице №16 в Волгограде. Начальная цена контракта – 1 млрд 675,7 млн рублей.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, средства на строительство медучреждения заложены в областном бюджете на 2022-2024 годы. Новую поликлинику собираются возвести на улице Пятиморской в Красноармейском районе, рядом со зданием самой больницы №16.

Подрядчик должен будет за собственный счёт провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию, а также построить поликлинику, рассчитанную на тысячу посещений в смену. Здание будет оборудовано всеми коммуникациями, охранным видеонаблюдением, подключением к Интернету и специальной системой доступа в помещения и кабинеты. Гарантия на качество строительных работ составит пять лет.

С высокой вероятностью контракт на строительство нового медучреждения получит один из любимых подрядчиков волгоградских властей – компания «Приволжтрансстрой», которой регулярно достаются выгодные подряды на возведение различных социальных учреждений.

Фото: novostivolgograda.ru

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Источник: novostivolgograda.ru

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