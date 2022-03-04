Все про кабель, электротехнику и энергетику в нашем видеошоу! Review 83 - Загнанный рынок! ABB, МКМ, АЭК, Герда, Спецкабель. Что будет дальше?

В выпуске:

- Угроза энергобезопасности. ABB и Schneider Electric остановили заказы!

- Кабельщики “лихорадит”. Что ждать по ситуации на Донбассе?

- Настоящее место “силы”. Идем дальше по следам “Герды”

- «Загнанный» ПВХ, Севкабель под “контролем”, возвращение КБО и специальные судовые кабели!

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