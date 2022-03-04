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RusCable Review #83 - Загнанный рынок! ABB, МКМ, АЭК, Герда, Спецкабель. Что будет дальше?

RusCable Review #83 - Загнанный рынок! ABB, МКМ, АЭК, Герда, Спецкабель. Что будет дальше?

4 марта 2022, 14:56
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Review, МКМ, АЭК, ГЕРДА, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Все про кабель, электротехнику и энергетику в нашем видеошоу! Review 83 - Загнанный рынок! ABB, МКМ, АЭК, Герда, Спецкабель. Что будет дальше?

В выпуске:

- Угроза энергобезопасности. ABB и Schneider Electric остановили заказы!
- Кабельщики “лихорадит”. Что ждать по ситуации на Донбассе?
- Настоящее место “силы”. Идем дальше по следам “Герды”
- «Загнанный» ПВХ, Севкабель под “контролем”, возвращение КБО и специальные судовые кабели!

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Источник: RusCable.Ru

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