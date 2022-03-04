Специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" (МССС) начали подготовительные работы перед началом строительства станции метро "Туристская" в Приморском районе Петербурга.

Известно, что 3 марта метростроители частично получили проходческий щита "Надежда", который будет использоваться для дальнейшей пробивки зелёной ветки. Пока метростроители осваивают площадку будущей станции, отдельные комплектующие всё ещё находятся в пути, сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службе МССС.

Ранее щит "Надежда" использовали для возведения сложных двухпутных тоннелей на Фрунзенском радиусе. После краткосрочной "поездки" в Москву машину вновь возвращают петербургским метростроителям. Сейчас сотрудники МССС осваивают площадку будущей станции. Согласно установленным Смольным срокам, открытие "Туристской" должно состояться в 2026 году.

Как сообщал "ДП" ранее, строительство "Туристской" планировали начать как раз в 2022 году. Осенью прошлого года генеральный подрядчик по строительству подземки заявил, что уже занимается согласованием исходно-разрешительной документации и подготовкой оборудования, которое потребуется для начала строительства. В частности, именно тогда был объявлен конкурс на поставку проходческого щита "Надежда", однако точную дату его доставки в "Метрострое Северной Столицы" на тот момент сказать затруднились.

Губернатор Александр Беглов в свою очередь не так давно рассказывал о планах по строительству одноимённой станции метро в городе Кудрово. Во время тематического совещания с членами правительства Петербурга и Ленобласти он заявил, что город готов приступить к стройке станции метро и электродепо "Правобережное" уже в 2023 году.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv