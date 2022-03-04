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В Рязани намерены построить две новые улицы

В Рязани намерены построить две новые улицы

4 марта 2022, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: АиФ

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На портале госзакупок размещен лот на строительство двух улиц в Московском районе Рязани. Сумма контракта - 95 млн рублей.

В условии контракта указано, что подрядчик должен будет построить улицы до конца лета 2022 года. Ее ширина должна составлять не менее семи метров, а тротуары не менее двух. Кроме этого, на улицы должны включать в себя освещение и благоустроенную территорию. Также необходимо будет провести канализацию, газ и электричество.

Отметим, что улицы будет располагаться между ТЦ «Метро» и рязанским Центром единоборств. Известно, что называться они будут «Перспективная Два» и «Перспективная Три».

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Источник: АиФ

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