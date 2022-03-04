3 марта состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александром Гуцаном. Стороны обсудили перспективы развития транспортной системы сети федеральных автомобильных дорог на территории субъектов округа.

В СЗФО дорожные работы на федеральных трассах выполняют специалисты трех подведомственных Росавтодору учреждений: ФКУ Упрдор «Кола», ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Холмогоры».

В прошлом году в Республике Карелия дорожники ФКУ Упрдор «Кола» обновили более 200 км федеральных трасс, на 33 км из них провели работы по капитальному ремонту. Сейчас в регионе ведется строительство нового участка автодороги А-121 «Сортавала» в обход деревень Маньга и Новая Маньга в Пряжинском районе республики, продолжаются работы на отрезке с 271-го по 283-й км трассы Р-21 «Кола».

В Мурманской области в 2021 году после двухгодичной реконструкции введен в эксплуатацию мост через реку Тулому на территории Кольского городского поселения. Специалисты возвели почти 200-метровое 750-тонное сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части, размещенное на четырех бетонных опорах с буронабивными сваями в основаниях. Строительство велось в сложных метеорологических условиях Заполярья, с учетом которых спроектирован и построен новый мост. Общая протяженность реконструированного участка – 413 м, длина самой переправы – более 190 м. Новое искусственное сооружение длиннее прежнего почти на 20 м, имеет две полосы движения, снабженные полосами безопасности по 1,5 м каждая и тротуарами такой же ширины по обеим сторонам проезжей части.

Всего в прошлом году отремонтировали и защитили слоями износа более 33 км федеральных дорог Мурманской области.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции подъездной дороги к Североморску с 14-го по 19-й км (входит в состав трассы Р-21 «Кола»). Завершение первого этапа реконструкции участка подъезда к Североморску протяженностью почти 5 км запланировано на 2023 год. В результате вокруг Мурманска появится современная комфортная и безопасная транспортная артерия.

В 2022 году ФКУ Упрдор «Кола» планирует провести ремонтные работы на 104 км автодорог Карелии и на 65 км трасс Мурманской области. Еще 51 км карельских дорог отремонтируют капитально.

Одним из ключевых объектов строительства и реконструкции в Ленинградской области остается подведомственная ФКУ Упрдор «Северо-Запад» федеральная трасса А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией. Работы развернуты одновременно на трех участках общей протяженностью 55 км – от пересечения с дорогой Рощино – Цвелодубово до начала обхода Выборга и ведутся с опережением. Благодаря реконструкции трасса от границы Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга будет расширена с двух до шести полос движения и полностью освещена. На всем протяжении участков дорожники построят заново и реконструируют 11 путепроводов, 10 транспортных развязок, восемь надземных пешеходных переходов, пять мостов, шесть скотопрогонов. Дорога является одним из самых востребованных туристических направлений в Ленобласти, а также ведет к двум морским портам и государственной границе. Объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В целом Росавтодор планомерно продолжает работу по приведению федеральных трасс в нормативное состояние во всех субъектах СЗФО. Кроме того, ремонтируются дороги, недавно принятые в федеральную собственность. Так, в 2021 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию после ремонта, в том числе капитального, в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге 472 км федеральных трасс.

В текущем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отремонтирует 304 км подведомственных федеральных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

В Вологодской и Архангельской областях на принятой в федеральную собственность автодороге А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово специалисты ФКУ Упрдор «Холмогоры» выполнили ремонт покрытия на пяти участках общей протяженностью 36 км. Также продолжаются работы и на недавно переданной регионом в федеральную собственность дороге А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок. В Вытегорском районе Вологодской области сейчас выполняется капитальный ремонт двух участков общей протяженностью 30 км.

На территории Вологодской области в прошедшем дорожно-строительном сезоне ФКУ Упрдор «Холмогоры» завершен капитальный ремонт федеральной трассы А-119 Вологда – Медвежьегорск на участке км 6 – км 14 от Вологды до Молочного. Проезжая часть здесь расширена до четырех полос движения, построено три подземных пешеходных перехода. Кроме того, выполнен ремонт двух участков трассы А-119 Вологда – Медвежьегорск общей протяженностью 39 км и ремонт 8-километрового участка автодороги М-8 «Холмогоры» от Вологды до Надеево.

В настоящее время на автодороге А-114 Вологда – Тихвин продолжаются работы на трех крупных объектах. Это реконструкция участка км 14 – км 35, а также капитальный ремонт отрезков км 85 – км 115 и км 254 – км 283. Интенсивность движения на трассе А-114 – более 20 тыс. авт./сут. На объекте реконструкции предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков, а также строительство двух мостов и транспортной развязки.

В Архангельской области в 2021 году отремонтировано шесть мостов. Еще на шести сооружениях работы ведутся в настоящее время. На автодороге М-8 «Холмогоры» в границах области выполнен ремонт двух участков в Шенкурском и Холмогорском районах протяженностью 32 км. В Вельском районе на отрезке трассы длиной 22 км заменили дорожное покрытие.

На подъезде к международному аэропорту Архангельска от трассы М-8 «Холмогоры» идут работы по ремонту Краснофлотского моста. Общая протяженность мостового перехода через Северную Двину составляет 5,5 км. Искусственное сооружение включает в себя мост через левый рукав с разводным пролетным строением и мост через правый рукав. На последнем объекте работы завершились в прошлом году. В 2022-м стартовал капитальный ремонт моста через левый рукав Северной Двины. Проектом предусмотрена замена железобетонной плиты первого пролетного строения, очистка и окраска металлических пролетов, ремонт опор, а также замена устаревшей системы подъема разводного пролетного строения.

Глава Росавтодора отметил, что в текущем году Росавтодор сохранит высокие темпы дорожных работ как на автомобильных дорогах, так и на искусственных сооружениях. «Все запланированные на 2022 год мероприятия на территории Северо-Западного федерального округа будут выполнены», ‒ заверил Роман Новиков.