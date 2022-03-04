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4 марта 2022, 17:38
Рубрика: Новости портала
Метки: CISCO, MICTOSOFT, СВЯЗЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Источник: RusCable.Ru
В редакцию портала RusCable.Ru стала поступать информация сразу из нескольких источников, в т.ч. с профессионального форума о возможных критических проблемах с инфраструктурой связи. Сообщается, что американская транснациональная компания СISCO, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование предназначенное для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий может серьезно ограничить или даже полностью "отключить" свои устройства. На форуме даже опубликована инструкция о том, как временно избежать блокировок и "окирпичивания" сетевой инфраструктуры.
На данный момент нет официального подтверждения информации об остановке функционирования устройств CISCO, но, учитывая распрастраненность оборудования особенно на предприятиях связи, промышленных производствах и ифраструктурых объектах, есть вероятность "парализации" систем связи. О подобной угрозе много раз предупреждали эксперты, которые говорили о необходимости создания собственного оборудования и его эксплуатации на критически важных объектах. Однако, судя по реакции, на подобную информацию наша инфраструктура во многом оказалась не готова, а процессы "импортозамещения" даже в таких отраслях как связь и телекоммуникация находятся в зачаточном состоянии. И, если с пассивным оборудованием дела обстоят достаточно хорошо, в России умеют и выпускают LAN и оптический кабель, кроссы, муфты, подвесы и так далее, то с активным оборудованием у нас есть явное отставание.
Кроме того, важной проблемой становится иностранное ПО. В частности на форуме портала появилась информация и о том, что MICROSOFT приостанавливает свою работу в России, и предположения о том, что их продукты могут перестать работать на миллионах устройств.
На данный момент нет официальной информации о таких отключениях, но в профессиональных кругах обсуждается техническая возможность использования подобных ограничений и инструкций по их обходу.
Данный материал дополняется и редактируется.
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