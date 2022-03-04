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ГК 1520 завершает монтаж силового оборудования на трех новых подстанциях Дальневосточной железной дороги

ГК 1520 завершает монтаж силового оборудования на трех новых подстанциях Дальневосточной железной дороги

4 марта 2022, 16:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ, ТРАНССИБ, ГК 1520
Отрасль: Строительство Транспорт Электроэнергетика 
Источник: ГК 1520

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Объединенная строительная компания 1520 (входит в ГК 1520) завершает монтаж открытых распределительных устройств 110-220 кВ и трансформаторов на трех строящихся тяговых подстанциях Дальневосточной железной дороги (Мыс Астафьева, Тумнин и Шмаковка) . Реализация проектов усилит электроснабжение Восточного полигона.

Пуск новых энергообъектов сократит межпоездной интервал и увеличит пропускную способность. Кроме того, в 2022 – 2023 годах компания планирует модернизировать 60 действующих подстанций на БАМе и Транссибирской железной дороге.

В настоящее время продолжается строительство новых зданий тяговых подстанций, установка и монтаж высоковольтного и низковольтного оборудования, силовых трансформаторов, прокладка кабельных коммуникаций. Также идет строительство фундаментов и опор контактной сети и монтаж воздушных линий электропередачи.

Строительство новых подстанций выполняется в рамках реализации инвестиционного проекта РЖД «Техническое перевооружение и усиление объектов электроснабжения Восточного полигона».

 

Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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Источник: ГК 1520

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