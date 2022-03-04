 
Контракты

Под Липецком построят ледовую арену почти за ₽300 млн

Под Липецком построят ледовую арену почти за ₽300 млн

4 марта 2022, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РБК

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На госзакупках объявлен электронный аукцион, окончание подачи заявок 9 марта. Ледовый дворец появится в селе Хрущевка Липецкого района, которое находится в 12 километрах от областного центра. Свои предложения о цене контракта участники торгов могут подать до 9 марта. Итоги по определению подрядчика подведут 11 марта. Начальная цена контракта по строительству составляет 294,7 млн рублей. В рамках работ не только будет возведен спортивный объект, но и благоустроена территория и выполнена пуско-наладка. Планируется, что стройка завершится уже до конца года.

Подобные ледовые арены уже построены в четырех городах Липецкой области — Усмани, Задонске, Ельце и Липецке. «Возведение ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Средства выделены из федерального и областного бюджетов», — рассказала РБК Черноземье пресс-служба администрации Липецкой области.

Заказ на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по ледовому дворцу в Хрущевке был опубликован в единой информационной системе в августе 2021 года. Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий оценивались в 7,5 млн рублей.

Фото: Яндекс.Дзен

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Источник: РБК

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