В список значимых проектов ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ», ООО «МЗВА», ООО «ЮИК», входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО», добавилось успешное завершение поставок изоляторов, арматуры, устройств птицезащиты для комплектации ВЛ 220 кВ «Тында-Лопча-Хани-Чара».

Данная ВЛ протяжённостью 560 км входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2018 года № 2101-р, а также в макропроект ПАО «ФСК ЕЭС» по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, второй путь Байкало-Амурской магистрали – БАМ-2 (или БАМ 2.0). Кроме того, возводимая линия соединит энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.



На линии электропередачи применена самая современная продукция предприятий, входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО». Стеклянные изоляторы с увеличенной длиной пути тока утечки производства ведущего отечественного завода стеклянных изоляторов «ЮМЭК. Современная линейная арматура производства ООО «МЗВА», обеспечивает защиту проводов от усталостных напряжений.



Также на данной линии применены инновационные провода повышенной прочности, для которых ООО «МЗВА» разработало специальную линейную арматуру. Линия оснащена современной защитой от вибрации проводов с применением многочастотных гасителей вибрации, защитой от образования гололёда на проводах, что обеспечивается применением устройств типа ОГК специальной конструкции, разработанных в ПО «ФОРЭНЕРГО» и выпускаемых заводом «МЗВА».