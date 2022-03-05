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Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии объявило о начале согласования строительства последнего участка подводного высоковольтного трансграничного соединения Hansa PowerBridge

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии объявило о начале согласования строительства последнего участка подводного высоковольтного трансграничного соединения Hansa PowerBridge

5 марта 2022, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, HVDC, PowerBridge
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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50Herz

50Herz

Федеральное морское и гидрографическое агентство (Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie, BSH) Германии объявило о начале процедуры согласования строительства последнего из 5 участков маршрута прохождения электрического cсоединения Hansa PowerBridge между Германией и Швецией. Согласованию подлежит строительство участка соединения протяженностью 105 км, пролегающего по дну Балтийского моря, и участка протяженностью около 25 км в районе континентального шельфа в исключительной экономической зоне Германии. BSH направило всем заинтересованным лицам, инстанциям, общественным и экологическим организациям письменное уведомление о начале процедур согласования.

Hansa PowerBridge – подводное трансграничное высоковольтное соединение постоянного тока (high voltage direct current, HVDC) напряжением 300 кВ и пропускной способностью 700 МВт, выполненное по технологии преобразователей с питанием от источника напряжения (Voltage Source Converter, VSC). HVDC соединение общей протяженностью 300 км будет проложено между населенным пунктом Хурва (Hurva) в муниципалитете Хёрбю (Hörby) на юге Швеции и г. Гюстров (Güstrow) в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии.

Цель сооружения HVDC соединения Hansa PowerBridge – усиление электрических связей между энергосистемами Скандинавских стран и остальной Европы, расширение возможностей для трансграничной торговли электроэнергией, содействие производству «чистой» электроэнергии. Кроме того, потенциальные возможности импорта мощности из Германии гарантируют надежное электроснабжение южных регионов Швеции в периоды дефицита генерирующих мощностей.

Начало строительства HVDC соединения Hansa PowerBridge запланировано на 2024 г., ввод в промышленную эксплуатацию – на 2026 г.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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