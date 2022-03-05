IEK GROUP: Поздравляем с Международным женским днем!

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История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
5 марта 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Самый нежный весенний праздник мы отмечаем 8 марта. Этот день приходит с теплыми солнечными лучами, легким настроением и ярко-желтыми цветами мимозы — в фирменном цвете IEK!
Милые женщины, 8 марта мужчины России отдают вам дань уважения и благодарности за безграничные мудрость и терпение. Невозможно представить жизнь без женского обаяния и красоты, доброты и нежности. Ваши выдержка, оптимизм, вера и надежда поддерживают близких во все времена.
IEK GROUP присоединяется к поздравлениям в этот замечательный день. Мы желаем вам весеннего цветущего настроения и приятных запоминающихся сюрпризов. Будьте счастливы, успешны, а главное — любимы!
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