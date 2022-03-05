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Коллектив АО "СПКБ Техно" поздравляет всех дам с 8 марта!

Коллектив АО СПКБ Техно поздравляет всех дам с 8 марта!

5 марта 2022, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: СПКБ ТЕХНО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: СПКБ Техно

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Новости компании

Мы с огромной радостью поздравляем вас с этим чудесным весенним праздником — 8 марта! Пусть яркое солнышко светит вам всегда и согревает душу! Пусть все цветы распускаются для вас! А в жизни пусть всегда найдётся место для улыбок, шуток, песен, плясок и потрясающего настроения!

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Источник: СПКБ Техно

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