Коллектив АО "СПКБ Техно" поздравляет всех дам с 8 марта!

Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
5 марта 2022, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: СПКБ ТЕХНО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: СПКБ Техно
Мы с огромной радостью поздравляем вас с этим чудесным весенним праздником — 8 марта! Пусть яркое солнышко светит вам всегда и согревает душу! Пусть все цветы распускаются для вас! А в жизни пусть всегда найдётся место для улыбок, шуток, песен, плясок и потрясающего настроения!
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