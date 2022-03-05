Коллектив АО "СПКБ Техно" поздравляет всех дам с 8 марта!

Мы с огромной радостью поздравляем вас с этим чудесным весенним праздником — 8 марта! Пусть яркое солнышко светит вам всегда и согревает душу! Пусть все цветы распускаются для вас! А в жизни пусть всегда найдётся место для улыбок, шуток, песен, плясок и потрясающего настроения!