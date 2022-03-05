Немецкая энергетическая компания RWE продолжает разрабатывать проект F.E.W. Baltic II – строительство одной из первых прибрежных ветровых электростанций в польских территориальных водах Балтийского моря. Для выполнения работ, связанных с проектированием, закупками, строительством, установкой и вводом в эксплуатацию электрической морской подстанции, компания RWE выбрала французскую компанию Atlantique Offshore Energy, подразделение морской энергетики французской компании Chantiers de l'Atlantique. После полного ввода в эксплуатацию ветровая электростанция мощностью 350 мегаватт будет способна производить достаточно экологически чистой электроэнергии для удовлетворения потребностей примерно 350 000 польских домохозяйств.

Подстанция будет объединять энергию, вырабатываемую морскими ветровыми турбинами, и экспортировать её по подводным высоковольтным кабелям, дистанционно управляя и контролируя работу ветровой электростанции. Уже начались проектные работы, получение ранних разрешительных документов ожидается в этом году, а полномасштабная установка подстанции запланирована на 2025 год.

После успешной сдачи в эксплуатацию в 2018 году морской подстанции Arkona, расположенной в немецкой части Балтийского моря, это уже второй случай, когда компании Chantiers de l'Atlantique и RWE объединили усилия в рамках проекта по созданию морской ветровой электростанции.

При реализации проекта F.E.W. Baltic II компания RWE будет полагаться на большой опыт и возможности команды специалистов компании Chantiers de l'Atlantique и её субподрядчиков во Франции. Кроме того, компании Chantiers de l'Atlantique и RWE будут сотрудничать с целым рядом польских компаний, которые будут отвечать за инженерно-технические работы, поставку оборудования и оказание различных услуг. Это сотрудничество будет способствовать развитию французской и польской цепочки создания стоимости в оффшорной ветровой энергетике и играть важную роль в строительстве подстанции в польских водах.

Благодаря проекту F.E.W. Baltic II компания RWE внесёт существенный вклад в польскую экономику, а также в переход к экологически чистой энергии в Польше – один из основных стратегических рынков в Европе. Немецкая компания уже наладила бизнес в области наземной ветровой энергетики в этой стране и постоянно диверсифицирует свои предложения в области возобновляемых источников энергии, инвестируя в солнечные проекты в Польше.

В 2021 году компания RWE получила разрешение экологических органов на морской проект F.E.W. Baltic II. Это была первая оценка воздействия польского морского ветроэнергетического проекта на окружающую среду (Environmental Impact Assessment), которая была выполнена в соответствии с Конвенцией ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ESPOO convention), с участием датских и шведских заинтересованных сторон.

Также в прошлом году Польское Управление по регулированию энергетики (Polish Energy Regulatory Office) заключило контракт о закреплении цены (Contract for Difference - CfD) на проект, который подтверждает, что проект компании RWE был выбран для первого этапа польской программы строительства морской ветровой электростанции. Контракт CfD подлежит окончательному утверждению Европейской комиссией, которое ожидается в 2022 году.