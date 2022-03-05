В Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ) состоялась дистанционная защита выпускных квалификационных работ по специальности «Информационные технологии в электроэнергетике». Выпускники магистерской программы Системного оператора получили вторые дипломы о высшем образовании.

Для магистрантов ТПУ, обучавшихся одновременно по двум специализированным программам подготовки специалистов для АО «СО ЕЭС», эта защита была уже второй. В июне 2021 года магистранты успешно защитили выпускные квалификационные работы и получили дипломы о высшем образовании по специальности «Управление режимами энергосистем».

В течение двух с половиной лет десять выпускников бакалавриата ТПУ проходили одновременную подготовку по двум специализированным магистерским программам, разработанным Системным оператором совместно с ТПУ. Все магистранты учебной группы успешно прошли выпускные испытания: девять человек получили оценку «отлично», один – «хорошо». Шесть выпускников завершили обучение с «красными» дипломами.

Темы выпускных квалификационных работ по специальности «Информационные технологии в электроэнергетике» связаны с деятельностью Системного оператора. В них студенты продолжили разработку тем квалификационных работ, которые они защитили в июне 2021 года по смежной специальности «Управление режимами энергосистем».

В Государственную аттестационную комиссию (ГАК) вошли представители Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) и преподаватели Томского политехнического университета. Возглавлял ГАК директор по информационным технологиям ОДУ Сибири Владислав Слесаренко. Он отметил высокий уровень дипломных проектов, некоторые из которых могли бы претендовать на кандидатские диссертации.

Разработка программы двойного высшего образования стала ответом на современные требования к уровню квалификации специалистов, работающих в системе оперативно-диспетчерского управления. Необходимость подготовки универсальных специалистов, владеющих знаниями по двум направлениям, обусловлена возрастающей ролью информационных технологий в управлении режимами электроэнергетических систем, активным внедрением технологий дистанционного диспетчерского управления и автоматизации технологических процессов. В 2021 году совместный проект АО «СО ЕЭС» и НИ ТПУ «Двойная магистратура – синергия электроэнергетики и информационных технологий» отмечен дипломом VIII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» Ассоциации МАКО и Общественной палаты РФ.

Особенно актуальны такие специалисты в условиях внедрения в Системном операторе и в энергетике России в целом универсального формата информационного обмена на базе стандартов общей информационной модели (Common Information Model – CIM) и применения ее для решения актуальных задач оперативно-диспетчерского управления и перспективного планирования развития ЕЭС России.

По отзывам руководителей диспетчерских центров, выпускники показывают высокие результаты в работе. «Выпускники ТПУ и с одним магистерским дипломом, обучившиеся по нашей специализированной программе, демонстрировали хорошую подготовленность к работе в Системном операторе. Изменение программы подготовки магистрантов НИ ТПУ позволило глубже погрузить их в специфику информационных технологий, дать больше базовых знаний и навыков в этой области. Особенно радует в выпускниках, получивших два диплома, уверенное владение инструментами работы с информационной моделью CIM, навыки работы с ОИК», – отметил Александр Вяльцев, начальник Службы автоматизированных систем диспетчерского управления ОДУ Сибири.

Это уже третий выпуск специалистов, прошедших обучение по программе двойной магистратуры, инициированной Системным оператором. Первый выпуск состоялся в феврале 2020 года. Все выпускники 2022 года получили направления на работу в исполнительный аппарат и филиалы Системного оператора в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Кемерово, Абакане, Красноярске, Иркутске. В процессе учебы магистранты овладевают умением решать сложные практические задачи на стыке двух специальностей, что подтверждается дальнейшим трудоустройством в подразделения как технологического функционального блока, так и блока информационных технологий: службы электрических режимов, службы автоматизированных систем диспетчерского управления, службу внедрения и развития технологических систем, службу внедрения ОИК НП.

«Двойное образование дает хорошие знания в области информационных технологий, которые позволяют намного эффективнее выполнять поставленные перед специалистом задачи. При этом опыт, полученный за время обучения, позволяет осознано использовать различные инструменты автоматизации», – говорит специалист 1 категории Службы электрических режимов ОДУ Сибири Николай Волохов, выпускник ТПУ 2020 года.

НИ ТПУ является одним из ведущих технических вузов страны и был выбран Системным оператором в качестве одного из базовых учебных заведений для реализации совместных программ подготовки специалистов для энергетики. Всего с 2008 по 2022 год обучение по специализированным магистерским программам АО «СО ЕЭС» в НИ ТПУ прошли 155 человек. Из них 127 трудоустроены в филиалы Системного оператора.