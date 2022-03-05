На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Онежский ОССЗ, г. Петрозаводск, Республика Карелия) 4 марта 2022 года заложен киль седьмого краболова проектной серии 5712LS по заказу дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Напомним, в серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба. Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот. Реализация проекта позволит заменить действующие суда компании на более эффективные.



Отмечается, что техническое оснащение краболовов проекта 5712 LS позволит удвоить объем перевозимой живой продукции, повысить показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества судов, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Проект краболовного судна 5712LS разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург).

Основные технические характеристики краболова проекта 5712 LS: длина – 57,70 м, ширина – 12,60 м, автономность – 40 дней, скорость полного хода – 12,6 узлов, емкость по живому крабу – 110-120 тонн.

Головное судно серии было заложено в июне 2020 года.

Добавим также, правительство Российской Федерации одобрило постановление о бюджетных инвестициях в реконструкцию Онежского судостроительного завода (Онежский ССЗ, Петрозаводск, Республика Карелия). В модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода будет проинвестировано более 5,1 млрд руб.

ГК «Русский Краб» – крабопромысловая компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке. В 2020 году группа владеет правами на добычу более 13 тыс. тонн краба в Беринговом, Охотском и Японском морях, что составляет наибольшую в Дальневосточном бассейне долю квот - 19%. Компания ведет промысел камчатского, синего, равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и Бэрди, волосатого четырехугольного краба. Промысловой флот ГК «Русский Краб» составляет 19 судов. Компания экспортирует живую и варено-мороженую продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и США.



АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года единственным участником АО «ОССЗ» является ФГУП «Росморпорт», которое осуществляет проект по развитию собственного судостроительного и судоремонтного предприятия. С 2003 года завод строит суда «под ключ». ОССЗ имеет опыт строительства сухогрузных судов дедвейтом до 5500 тонн, дноуглубительных судов, судов технического флота.

Фото с сайта Онежского ССЗ