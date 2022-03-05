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СПКБ на выставке Cabex 2022

СПКБ на выставке Cabex 2022

5 марта 2022, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, СПКБ ТЕХНО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: СПКБ Техно

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Новости компании

Приглашаем вас посетить стенд СПКБ на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Даты проведения выставки: 15-17марта

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Стенд: А705

Как добраться

На стенде вы сможете:

  • узнать об обновленной линейке огнестойких LAN-кабелей;
  • узнать о трех новых линейках огнестойких кабельных линий «БЕТТЕРМАНН-ЭкоТехноЛайн», «ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн» и «LOTOK-ТехноЛайн»;
  • получите консультацию по всех нашей кабельной продукции;
  • получить профессиональную техническую поддержку по подбору аналогов кабелей и импортозамещению;
  • получить поддержку по проектным решениям различных объектов.

Вас ждут хлеб и зрелище:

  • 1 день – хлеб из собственной пекарни;
  • 2 день – подсолнечное масло собственного разлива;
  • 3 день – пиво, сваренное нашими пивоварами;
  • Эпичный фон для фотографий.

Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод spkbtechno22 при получении электронного билета на сайте выставки.

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Источник: СПКБ Техно

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