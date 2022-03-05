СПКБ на выставке Cabex 2022

RusCable Insider #259 - кабель Expert Class®
История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
5 марта 2022, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, СПКБ ТЕХНО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: СПКБ Техно
Приглашаем вас посетить стенд СПКБ на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.
Даты проведения выставки: 15-17марта
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.
Стенд: А705
Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод spkbtechno22 при получении электронного билета на сайте выставки.
Вы также можете поделиться этой новостью со своими коллегами и бизнес-партнерами. Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду, не ограничено.
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