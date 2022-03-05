СПКБ на выставке Cabex 2022

Приглашаем вас посетить стенд СПКБ на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Даты проведения выставки: 15-17марта

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Стенд: А705

Как добраться

На стенде вы сможете:

узнать об обновленной линейке огнестойких LAN-кабелей;

узнать о трех новых линейках огнестойких кабельных линий «БЕТТЕРМАНН-ЭкоТехноЛайн», «ПРОМРУКАВ-ТехноЛайн» и «LOTOK-ТехноЛайн»;

получите консультацию по всех нашей кабельной продукции;

получить профессиональную техническую поддержку по подбору аналогов кабелей и импортозамещению;

получить поддержку по проектным решениям различных объектов.

Вас ждут хлеб и зрелище:

1 день – хлеб из собственной пекарни;

2 день – подсолнечное масло собственного разлива;

3 день – пиво, сваренное нашими пивоварами;

Эпичный фон для фотографий.

Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод spkbtechno22 при получении электронного билета на сайте выставки.

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