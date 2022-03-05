Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
5 марта 2022, 17:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ОРЕЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр
Филиал «Россети Центр» – «Орелэнерго» принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей из Луганской и Донецкой народных республик, прибывших на территорию России. В пункты временного размещения энергетики передали предметы первой необходимости – моющие и гигиенические средства, одежду и обувь.
К настоящему времени на территории Орловской области развернуто 4 ПВР, где в общей сложности находятся порядка 300 человек, в основном это женщины и дети. Второй по величине ПВР расположен во Мценском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», здесь живут почти 100 человек, половина из них – маленькие дети, которые особенно остро нуждаются в комфорте и внимании. Именно поэтому энергетики взяли шефство над этим пунктом.
Следуя концепции корпоративной социальной ответственности, в Орелэнерго был организован сбор средств в поддержку семей из ДНР и ЛНР. Всего за несколько дней энергетики совместно с первичной профсоюзной организацией «Орелэнерго» собрали порядка 100 тысяч рублей. На эти средства были приобретена различная бытовая химия: стиральные порошки, мыло, зубная паста и прочее, домашняя одежда и обувь.
Накануне Международного женского праздника – 8 марта, специалисты Орелэнерго поздравили своих подопечных, вручив подарки и сладости.
«Орелэнерго оказывает не только гуманитарную помощь, но и обеспечивает пункты временного размещения надежным и бесперебойным энергоснабжением – для проведения возможных восстановительных работ сформирован дополнительный запас оборудования и материалов, в каждом ПВР подключен резервный источник энергоснабжения», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.
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