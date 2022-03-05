 
Компании

ЦВЕТЛИТ: C Международным женским днем!

ЦВЕТЛИТ: C Международным женским днем!

5 марта 2022, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
293
Новости компании

Милые дамы!

Коллектив ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" поздравляет вас с 8 Марта!

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.

Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

CVET
7.75

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
05.03.2022
"Инкаб" сохранит выплаты купонов по облигациям
Коллектив АО 05.03.2022
Коллектив АО "СПКБ Техно" поздравляет всех дам с 8 марта!
КЗ 05.03.2022
КЗ "АЛЮР": Милые женщины, поздравляем вас с 8 марта!
Томсккабель: Поздравляем с международным женским днём 8 марта! 05.03.2022
Томсккабель: Поздравляем с международным женским днём 8 марта!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно