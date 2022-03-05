ЦВЕТЛИТ: C Международным женским днем!

Милые дамы!

Коллектив ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" поздравляет вас с 8 Марта!

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.

Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!