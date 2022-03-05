ЦВЕТЛИТ: C Международным женским днем!

Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
5 марта 2022, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Милые дамы!
Коллектив ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" поздравляет вас с 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.
Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
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