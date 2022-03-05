В туркомплексе "Эльбрус" построят парковку на 800 мест

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство открытой автомобильной парковки и других объектов инфраструктуры во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Эльбрус». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Высочайшая гора России и Европы, Эльбрус (5642 метра), с середины прошлого века привлекает горнолыжников и просто любителей красивой природы. Несколько лет назад компания «Курорты Северного Кавказа» начала модернизацию горнолыжного курорта, работавшего на Эльбрусе с советских времен. Сегодня всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс, семью подъемниками (три из них – гондольного типа), около 800 мест размещения различного уровня комфортности. Благодаря новой инфраструктуре на ВТРК «Эльбрус» можно заниматься горнолыжным спортом вплоть до июля. В 2017 и 2018 годах «Эльбрус» победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт России» премии «Лидеры спортивной индустрии», которая вручалась в рамках Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

Главгосэкспертиза России уже выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения проектов строительства различных объектов ВТРК «Эльбрус» – в частности, двух пассажирских канатных дорог и восьми горнолыжных трасс. На этот раз эксперты рассмотрели документацию на строительство не южном склоне Эльбруса нескольких объектов. В первую очередь – открытой плоскостной парковки для посетителей на 800 машино-мест. Ее площадь составит 27542 кв. м. Также будет построен двухполосный автомобильный проезд длиной 674,89 м, трансформаторная подстанция на 10 кВт, остановочный павильон площадью 34,72 кв. м, навес для техники, общественный туалет на 11 кабинок и локальные очистные сооружения.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Национальные канатные дороги».

Фото: Елена Афонина/ТАСС