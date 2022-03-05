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Запланированы строительство и ремонт дорог в Калуге, Обнинске и Балабанове

Запланированы строительство и ремонт дорог в Калуге, Обнинске и Балабанове

5 марта 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: АиФ

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В 2022 году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится строительство и реконструкция автодорог, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Уже заключён муниципальный контракт на строительство в текущем году автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской поликлинике и проектируемой школе по улице Гагарина в Балабанове. Сумма контракта составляет 113,6 млн. рублей.

На выполнение работ по реконструкции улицы в жилой застройке, соединяющей улицы Чехова и Хрустальную в Калуге объявлен электронный аукцион. Помимо этого в областном центре запланирована реконструкция автодороги «посёлок Северный – Окружная города Калуги».

В Обнинске планируют построить дорогу в жилом микрорайоне «Заовражье» на участке улицы Табулевича от улицы Борисоглебской до пересечения с улицей Гагарина.

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта введены в эксплуатацию магистральная улица в продолжение проспекта Ленина и автодорога в жилом районе «Заовражье» в Обнинске.

Фото: pixabay.com

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Источник: АиФ

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