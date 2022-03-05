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5 марта 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: АиФ
В 2022 году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится строительство и реконструкция автодорог, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Уже заключён муниципальный контракт на строительство в текущем году автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской поликлинике и проектируемой школе по улице Гагарина в Балабанове. Сумма контракта составляет 113,6 млн. рублей.
На выполнение работ по реконструкции улицы в жилой застройке, соединяющей улицы Чехова и Хрустальную в Калуге объявлен электронный аукцион. Помимо этого в областном центре запланирована реконструкция автодороги «посёлок Северный – Окружная города Калуги».
В Обнинске планируют построить дорогу в жилом микрорайоне «Заовражье» на участке улицы Табулевича от улицы Борисоглебской до пересечения с улицей Гагарина.
В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта введены в эксплуатацию магистральная улица в продолжение проспекта Ленина и автодорога в жилом районе «Заовражье» в Обнинске.
Фото: pixabay.com
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