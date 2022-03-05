 
Модернизация

Энергетики повысят надежность электроснабжения самого молодого города ЯНАО

Энергетики повысят надежность электроснабжения самого молодого города ЯНАО

5 марта 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Работники «Россети Тюмень» начали капитальный ремонт линии электропередачи 110 кВ «Сигнал-Северный», питающей город Губкинский. На повышение надежности энергоснабжения порядка 28 тысяч жителей самого молодого города Ямало-Ненецкого автономного округа и крупных нефтегазовых месторождений региона компания направит более 15 млн рублей.

В течение месяца энергетики заменят фундаменты высоковольтной линии, которые частично утратили свои несущие качества из-за неблагоприятного воздействия северного климата. Устанавливаемые на глубину более 9 метров сваи нового фундамента покрыты кремнийорганической эмалью и влагоизолирующим составом. Срок службы новых конструкций составляет более 25 лет. Из-за сильной заболоченности местности энергетики проводят работы в период низких температур при максимальном промерзании грунта.

Проведение капитального ремонта на высоковольтной линии позволит «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения жителей ЯНАО и крупных нефтегазовых месторождений – Тарасовского, Харампурского и Южно-Харампурского. Отметим, что энергетики планируют укрепить опоры еще на двух высоковольтных линиях в Пуровском районе. Работы завершатся до весенней распутицы, которая в регионе наступает в мае.

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Источник: Россети Тюмень

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