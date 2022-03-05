Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2022 году планируют выполнить реконструкцию пяти важных питающих центров Республики Адыгея с увеличением совокупной трансформаторной мощности до мощности 143 МВА. Высоковольтные подстанции обеспечивают электричеством бытовых потребителей, объекты АПК и социальной сферы города Майкопа, Майкопского и Гиагинского районов с общей численностью населения 255 тыс. человек.

Модернизация пройдет на подстанциях 110 кВ «Черемушки» и «Северная» в городе Майкопе, 35 кВ «Тульская» и «Садовая» в Майкопском районе и 35 кВ «Комбизавод» в Гиагинском районе республики.

На объектах энергетики осуществят установку современных и более мощных силовых трансформаторов, техническое переоснащение устройств релейной защиты и автоматики, а также другого подстанционного оборудования, выполнят благоустройство территорий и все необходимые мероприятия противопожарной безопасности.

– Реконструкция высоковольтных подстанций реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году. В настоящее время проведены проектно–изыскательские работы, подготовлен пакет документов для проведения строительно–монтажных работ, закупается необходимое оборудование, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА.