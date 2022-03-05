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5 марта 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИПП, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Ленэнерго
«Россети Ленэнерго» и Академия промышленных технологий (г. Колпино) заключили соглашение о сотрудничестве с целью подготовки кадров для энергетической отрасли.
Основные направления партнерства: совместная подготовка специалистов электросетевого комплекса, повышение квалификации и переподготовка действующих работников, развитие образовательной деятельности Учебного комплекса «Россети Ленэнерго», сотрудничество в научной и научно-практической сферах, реализация инновационных проектов, а также популяризация профессий электроэнергетика и привлечение молодежи в отрасль.
В рамках соглашения на площадке Академии при участии «Россети Ленэнерго» будет организовано целевое обучение студентов-энергетиков с направлением их на практику в компанию и возможностью последующего трудоустройства.
Особое внимание будет уделено актуализации программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования с учетом потребностей электросетевого комплекса. Для этого к учебному процессу Академии, в том числе при разработке образовательных стандартов, программ и учебных планов, планируется привлекать экспертов из «Россети Ленэнерго».
«Консолидация усилий работодателей и образовательного сообщества крайне важна в вопросе подготовки будущих энергетиков. Академия промышленных технологий обладает высоким потенциалом для развития системы подготовки кадров отрасли. Уверена, наше сотрудничество будет способствовать росту качества профессионального образования и сокращению разрыва между требованиями работодателей к работникам электросетевого комплекса и компетенциями выпускников», - отметила и.о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата «Россети Ленэнерго» Зинаида Ивлева.
«Академия промышленных технологий приветствует расширение круга работодателей, готова предложить разные формы сотрудничества. Взаимодействие со знаковыми предприятиями, такими как «Россети Ленэнерго», повышает престиж образовательного учреждения. Участие обучающихся во всех запланированных мероприятиях, акциях поможет привить, развить любовь и увлеченность в выбранной профессии», - отметил директор Академии Юрий Шабурин.
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