«Россети Ленэнерго» и Академия промышленных технологий (г. Колпино) заключили соглашение о сотрудничестве с целью подготовки кадров для энергетической отрасли.

Основные направления партнерства: совместная подготовка специалистов электросетевого комплекса, повышение квалификации и переподготовка действующих работников, развитие образовательной деятельности Учебного комплекса «Россети Ленэнерго», сотрудничество в научной и научно-практической сферах, реализация инновационных проектов, а также популяризация профессий электроэнергетика и привлечение молодежи в отрасль.

В рамках соглашения на площадке Академии при участии «Россети Ленэнерго» будет организовано целевое обучение студентов-энергетиков с направлением их на практику в компанию и возможностью последующего трудоустройства.

Особое внимание будет уделено актуализации программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования с учетом потребностей электросетевого комплекса. Для этого к учебному процессу Академии, в том числе при разработке образовательных стандартов, программ и учебных планов, планируется привлекать экспертов из «Россети Ленэнерго».

«Консолидация усилий работодателей и образовательного сообщества крайне важна в вопросе подготовки будущих энергетиков. Академия промышленных технологий обладает высоким потенциалом для развития системы подготовки кадров отрасли. Уверена, наше сотрудничество будет способствовать росту качества профессионального образования и сокращению разрыва между требованиями работодателей к работникам электросетевого комплекса и компетенциями выпускников», - отметила и.о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата «Россети Ленэнерго» Зинаида Ивлева.