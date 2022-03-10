IEK GROUP расширяет ассортимент электроустановочных изделий серии KVARTA IEK® и предлагает улучшенные механизмы, позволяющие ускорить монтаж и сделать его максимально удобным.

Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® элегантно вписываются в интерьеры квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.

В линейке KVARTA IEK® широко представлены различные механизмы ЭУИ с улучшенными потребительскими характеристиками, выполненные из современных материалов и отвечающие тенденциям рынка.

Преимущества электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®

Новый материал в составе механизмов — PC (поликарбонат).

Степень защиты — до IP44.

Широкий выбор информационных механизмов.

Возможность подключения проводов AlCu.

Технические характеристики электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®