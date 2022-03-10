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Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® – повышай скорость монтажа, используя новые механизмы!

Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® – повышай скорость монтажа, используя новые механизмы!

10 марта 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

IEK GROUP расширяет ассортимент электроустановочных изделий серии KVARTA IEK® и предлагает улучшенные механизмы, позволяющие ускорить монтаж и сделать его максимально удобным.

Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® элегантно вписываются в интерьеры квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.

В линейке KVARTA IEK® широко представлены различные механизмы ЭУИ с улучшенными потребительскими характеристиками, выполненные из современных материалов и отвечающие тенденциям рынка.

Преимущества электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®

  • Новый материал в составе механизмов — PC (поликарбонат).
  • Степень защиты — до IP44.
  • Широкий выбор информационных механизмов.
  • Возможность подключения проводов AlCu.

Технические характеристики электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®

  • Тип монтажа: встраиваемый.
  • Номинальное напряжение: 250 В / 50 Гц.
  • Номинальный ток для выключателей — 10 А, для розеток — 10 и 16 А.
  • Контактные зажимы: винтовые.
  • Материал: бакелит/поликарбонат.
  • Сечение подключаемых проводников: для выключателей — 2,5 мм2, для розеток — 4,0 мм2.
  • Степень защиты: IP20/IP44.
  • Цвет: белый/кремовый.

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Источник: Группа компаний IEK

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