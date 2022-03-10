“Полимерная” угроза со стороны Украины
Кабельщики могут столкнуться с дефицитом кабельного ПВХ-пластиката и безгалогенных компаундов
10 марта 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
IEK GROUP расширяет ассортимент электроустановочных изделий серии KVARTA IEK® и предлагает улучшенные механизмы, позволяющие ускорить монтаж и сделать его максимально удобным.
Электроустановочные изделия серии KVARTA IEK® элегантно вписываются в интерьеры квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.
В линейке KVARTA IEK® широко представлены различные механизмы ЭУИ с улучшенными потребительскими характеристиками, выполненные из современных материалов и отвечающие тенденциям рынка.
Преимущества электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®
Технические характеристики электроустановочных изделий серии KVARTA IEK®
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