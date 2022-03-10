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10 марта 2022, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Урал
Сегодня Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным. Стороны обсудили стратегические вопросы развития электросетевой инфраструктуры на территории Среднего Урала. Генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин доложил главе региона о прохождении текущего осенне-зимнего периода.
Компания «Россети Урал» завершает отопительный сезон уверенно. В зимний максимум нагрузок серьезных нарушений электроснабжения зафиксировано не было. Все производственные планы по ремонтным и эксплуатационным работам выполняются в полном объеме. В электросетевом комплексе «Россети Урал» стартовала ремонтная кампания 2022 года.
Ключевой темой встречи стало обсуждение социальной инициативы энергетиков «Россети Урал», посвященной 80-летию со дня образования энергосистем: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Коллектив компании в рамках празднования этой знаменательной даты в 2022 году сконцентрируется на более глубоком развитии волонтерской деятельности, направления которой затронут сразу несколько социальных аспектов: помощь незащищенным слоям населения, пожилым людям, экологические инициативы, помощь приютам для животных. Корпоративная инициатива получила символичное название в честь юбилейного года - «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».
«В настоящий момент коллектив свердловского подразделения и молодые специалисты компании уже заявили порядка 100 точек реализации проекта на Среднем Урале, и данные инициативы будут расширяться. Разветвленная сеть подразделений «Россети Урал», базирующихся, в том числе, в небольших населенных пунктах, позволит обеспечить максимальный охват территории нашими проектами. Подчеркну, что существующие богатые традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность и единство, позволят с высокой долей эффективности оказать помощь в решении социальных вопросов, сплотить молодежь и жителей региона вокруг базовых человеческих ценностей – добре, сострадании, помощи нуждающимся», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин.
В ходе встречи были достигнуты договоренности о содействии руководством региона в реализации социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» на территории Свердловской области. Все направления работы, включая проекты, которые будут профинансированы электросетевой компанией, получили одобрение Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Россети Урал» бережно хранят историю и чтут традиции развития уральской энергетики. Компания обеспечивает бесперебойное электроснабжение промышленности, объектов социальной сферы, жителей региона. Надеюсь, что и впредь наша энергосистема будет функционировать также стабильно. Особенно ценно, что предприятие в своей работе руководствуется принципами социальной ответственности», — сказал Губернатор Евгений Куйвашев.
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