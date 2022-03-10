Сегодня Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным. Стороны обсудили стратегические вопросы развития электросетевой инфраструктуры на территории Среднего Урала. Генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин доложил главе региона о прохождении текущего осенне-зимнего периода.

Компания «Россети Урал» завершает отопительный сезон уверенно. В зимний максимум нагрузок серьезных нарушений электроснабжения зафиксировано не было. Все производственные планы по ремонтным и эксплуатационным работам выполняются в полном объеме. В электросетевом комплексе «Россети Урал» стартовала ремонтная кампания 2022 года.



Ключевой темой встречи стало обсуждение социальной инициативы энергетиков «Россети Урал», посвященной 80-летию со дня образования энергосистем: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Коллектив компании в рамках празднования этой знаменательной даты в 2022 году сконцентрируется на более глубоком развитии волонтерской деятельности, направления которой затронут сразу несколько социальных аспектов: помощь незащищенным слоям населения, пожилым людям, экологические инициативы, помощь приютам для животных. Корпоративная инициатива получила символичное название в честь юбилейного года - «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».

«В настоящий момент коллектив свердловского подразделения и молодые специалисты компании уже заявили порядка 100 точек реализации проекта на Среднем Урале, и данные инициативы будут расширяться. Разветвленная сеть подразделений «Россети Урал», базирующихся, в том числе, в небольших населенных пунктах, позволит обеспечить максимальный охват территории нашими проектами. Подчеркну, что существующие богатые традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность и единство, позволят с высокой долей эффективности оказать помощь в решении социальных вопросов, сплотить молодежь и жителей региона вокруг базовых человеческих ценностей – добре, сострадании, помощи нуждающимся», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о содействии руководством региона в реализации социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» на территории Свердловской области. Все направления работы, включая проекты, которые будут профинансированы электросетевой компанией, получили одобрение Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.