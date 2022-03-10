Первый инвестор из Республики Корея, компания Plgen Holdings Co. Ltd ("Пиэлджен Холдингс"), подписал соглашение о строительстве казино в игорной зоне "Приморье". Объем инвестиций на первом из двух этапов реализации проекта составит около 2,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Приморского края (КРПК).

"Компания Plgen Holdings стала первым резидентом игорной зоны "Приморье" из Республики Корея. Ранее мы заключали соглашения с корейскими компаниями только по реализации проектов гольф-курортов. Мы рады приветствовать новых иностранных инвесторов и уверены, что это хорошее продолжение плодотворного сотрудничества Республики Корея и Приморского края в сфере развития туристических и международных связей", - сообщил исполнительный директор КРПК Игорь Трофимов, которого процитировала пресс-служба.

Компания планирует реализовать проект в два этапа. Первый подразумевает открытие казино и отеля более чем на 100 номеров к концу 2025 года. После введения в эксплуатацию казино и отеля компания намерена продолжить инвестиции, у нее есть предварительный план реализации комплексного курорта-казино с отелем и тематическим парком на втором участке. Объем инвестиций на первом этапе составит порядка 2,5 млрд рублей, отчисление налогов только на игорную деятельность составит по предварительным подсчетам более 100 млн рублей ежегодно в бюджет Приморья, уточнили в пресс-службе.

Сейчас на территории игорно-развлекательного курорта "Приморье" уже работают компании из Гонконга, России, Королевства Камбоджа. По информации КРПК, общий объем частного финансирования по заключенным соглашениям превышает 82 млрд рублей. Строительные и проектные работы ведут шесть частных инвесторов: гонконгская компания Summit Ascent Holdings Ltd., компания из Королевства Камбоджа Naga Corporation Ltd., а также российские инвесторы ЗАО "Шамбала", ООО "Мантера-Групп", ООО "Азия-инвест Групп" и ООО "Даймонд Форчун", уточнила пресс-служба.

Фото: dorogi-pobedy.ru